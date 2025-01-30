لأول مرة في التاريخ.. منتخب مصر يحتل المركز الخامس في بطولة العالم

كتب- محمد خيري:

تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بعد احتلال المركز الخامس في بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

واحتل المنتخب المصري المركز الخامس، بعد انتهاء مباريات ربع النهائي والتي انتهت بفوز منتخب الدنمارك على البرازيل، وفوز منتخب البرتغال على ألمانيا.

وحقق الفراعنة أفضل مركز لهم في البطولة منذ نسخة عام 2001 التي أقيمت في فرنسا واحتل خلالها المنتخب المصري المركز الرابع كأفضل إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل خلالها المنتخب الوطني على المركز الخامس في بطولة العالم.

تاريخ مشاركات مصر في بطولات العالم

-احتل المنتخب المصري المركز السادس في نسخة 1995 والتي أقيمت في أيسلندا، بعد الهزيمة أمام كرواتيا في ربع النهائي بنتيجة "30-16".

-احتل المنتخب المصري المركز السادس أيضًا في نسخة 1997 والتي أقيمت في اليابان، بعد الهزيمة أمام فرنسا بنتيجة "22-19".

-تواجد المنتخب في المركز السابع في نسخة 1999 والتي أقيمت في مصر، بعد الهزيمة أمام روسيا في دور الثمانية بنتيجة "20-16".

-حقق المنتخب أفضل إنجاز تاريخي في نسخة 2001 التي أقيمت في فرنسا بعد احتلاله المركز الرابع، وذلك بعد الهزيمة أمام فرنسا في نصف النهائي بنتيجة "24-21".

-احتل المنتخب المركز الثامن في نسخة 2019 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك، بعدما خسر أمام إسبانيا في مباراة تحديد المراكز بنتيجة "38-31".

-جاء المنتخب المصري في المركز السابع في نسخة 2021 التي أقيمت في مصر، بعد خسارته أمام الدنمارك بنتيجة "39-38".

-أنهى المنتخب نسخة 2023 التي أقيمت في بولندا والسويد في المركز السابع أيضا بعد هزيمته من منتخب السويد في ربع النهائي بنتيجة "26-22".

-تواجد المنتخب في المركز الخامس في هذه النسخة من البطولة المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بعد الهزيمة من فرنسا في ربع النهائي بنتيجة "34-33".

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