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"غير بن شرقي".. شوبير يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي

11:27 ص الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي بقميص الزمالك
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سوف يعلن مفاجآت للجماهير الحمراء اليوم.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "النادي الأهلي سوف يعلن مفاجأة إن لم تكن مفاجأتين اليوم الخميس، بعد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي".

ووصل المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة أمس الأربعاء، بعد فسخ عقده مع الريان القطري، للانضمام للنادي الأهلي، اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

"يجب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي، على حسن إدارته لموارده، ولازم نشكرهم مش نقول بتجيبوا فلوس منين، لأنها ناس بتشتغل صح فبتنجح".

"الأهلي عنده عوامل استقرار فبيستغله كويس، ووراهم جمهور كمان بيشتغل كويس، بيحب الكيان وبيس الأشخاص وده الفارق، عشان كده بقولكم النهارده الأهلي هيعلن بدل المفاجأة مفاجأتين".

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