"غير بن شرقي".. شوبير يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي

بعد انضمامه.. ماذا قدم أشرف بن شرقي ضد الأهلي في 12 مباراة؟

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سوف يعلن مفاجآت للجماهير الحمراء اليوم.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "النادي الأهلي سوف يعلن مفاجأة إن لم تكن مفاجأتين اليوم الخميس، بعد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي".

ووصل المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة أمس الأربعاء، بعد فسخ عقده مع الريان القطري، للانضمام للنادي الأهلي، اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

"يجب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي، على حسن إدارته لموارده، ولازم نشكرهم مش نقول بتجيبوا فلوس منين، لأنها ناس بتشتغل صح فبتنجح".

"الأهلي عنده عوامل استقرار فبيستغله كويس، ووراهم جمهور كمان بيشتغل كويس، بيحب الكيان وبيس الأشخاص وده الفارق، عشان كده بقولكم النهارده الأهلي هيعلن بدل المفاجأة مفاجأتين".

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