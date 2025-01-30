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موعد غلق باب القيد المحلي في مصر

11:13 ص الخميس 30 يناير 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على الدخول في شهر فبراير، ليبدأ العد التنازلي لموعد غلق باب قيد الانتقالات الشتوية في مصر.

موعد غلق باب القيد المحلي في مصر

كان من المقرر غلق باب قيد الانتقالات الشتوية في مصر، يوم 31 يناير، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قرر في ديسمبر الماضي، مد فترة الانتقالات التي بدأت في مطلع الشهر الحالي، وحتى يوم 8 فبراير.

وفي نفس الاجتماع، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منع قيد أي لاعب إلا بعد سداد رسوم القيد و مديونيات الأندية المستحقة.

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الاتحاد المصري لكرة القدم الانتقالات الشتوية هاني أبو ريدة
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