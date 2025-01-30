"3 صفقات للأهلي ولا شيء للزمالك".. موعد غلق باب القيد الأفريقي الشتوي

كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على غلق القيد الأفريقي الخاص بفترة الانتقالات الشتوية الحالية، والذي كان يتزامن مع غلق باب القيد المحلي في مصر، إلا أنه تم تعديل موعده.

ويحق لجميع الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، قيد 7 لاعبين جدد كحد أقصى في الانتقالات الشتوية الحالية، مع إمكانية استبدال 4 لاعبين بالقائمة، بشرط ألا يكونوا شاركوا في البطولات الأفريقية بالموسم نفسه.

موعد غلق قيد القيد الأفريقي

يتم غلق باب القيد الأفريقي الخاص بالانتقالات الشتوية، يوم 31 يناير الحالي، وبهذا يحق للأندية قيد اللاعبين الجدد طوال اليوم الخميس 30 يناير، وحتى الثانية عشر من منتصف الليل.

ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية

أعلن الأهلي التعاقد مع 3 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بداية من مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة، ثم المهاجم السلوفيني نجيك جراديشار، والصفقة الثالثة كانت أحمد رضا لاعب وسط بتروجيت.

ومن جانبه، لم يعلن الزمالك التعاقد مع أي صفقة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، حتى الآن، ويتبقى للنادي اليوم فقط للتعاقد مع الصفقات التي ستشارك معه في الكونفدرالية الأفريقية.

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