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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع حقيقة مفاوضات الزمالك مع المغريي طارق تيسودالي مهاجم باوك اليوناني، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الزمالك في مفاوضات مع طارق تيسودالي وتحدثوا معه قبل عدة أيام، ولكن الأمور تبدو غير قريبة".

ويسعى الزمالك لتدعيم خط هجومه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أن الأبيض لم يعلن حتى الآن عن أي صفقة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، في السابعة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

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