الزمالك ينهي إجراءات صرف مستحقات لاعبي فريق الكرة

كتبت-هند عواد:

كشف حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال حسام المندوه في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور" المذاع على فضائية قناة المحور: "مجلس إدارة الزمالك أنهى إجراءات صرف جزء من مستحقات لاعبي فريق الكرة خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "سيتم وضع 25% من مستحقات اللاعبين في حسابات اللاعبين غدا الخميس لتوفير الاستقرار لفريق كرة القدم".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، في السابعة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري وكأس مصر.

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