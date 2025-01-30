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بعد انضمامه.. ماذا قدم أشرف بن شرقي ضد الأهلي في 12 مباراة؟

09:30 ص الخميس 30 يناير 2025
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  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
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    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
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    أِرف بن شرقي وزيزو
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر النجم المغربي أشرف بن شرقي المشهد في الأوساط الرياضية خلال الساعات الأخيرة، بعد انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وأعلن النادي الأهلي ضم النجم المغربي رسميًا في صفقة انتقال حر، ليكون رابع صفقاته الشتوية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويمتلك بن شرقي خبرة كبيرة في الدوري المصري، حيث سبق له اللعب بقميص الزمالك، وخاض العديد من المواجهات ضد الأهلي في مختلف البطولات، ليصبح أحد اللاعبين البارزين في مواجهات القطبين.

أرقام أشرف بن شرقي ضد الأهلي

خاض بن شرقي 12 مباراة ضد الأهلي في جميع المسابقات، وقدم أداءً لافتًا حيث:

سجل 3 أهداف.

صنع 6 تمريرات حاسمة.

حقق 5 انتصارات، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

تفاصيل مشاركاته أمام الأهلي

الدوري المصري: لعب 5 مباريات بقميص الزمالك، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وحقق فوزًا وحيدًا مقابل تعادلين وهزيمتين.

دوري أبطال إفريقيا: واجه الأهلي 4 مرات، منها 3 مباريات مع الوداد المغربي وواحدة مع الزمالك، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

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أشرف بن شرقي النادي الأهلي نادي الزمالك أرقام أشرف بن شرقي ضد الأهلي
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