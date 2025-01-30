ما هي الإصابة التي يعاني منها "بن شرقي" ومدة غيابه عن الملاعب؟

بعد انضمامه.. ماذا قدم أشرف بن شرقي ضد الأهلي في 12 مباراة؟

كتب - محمد خيري:

وصل المعربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لإتمام انضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

نادي الريان القطري أعلن بشكل رسمي، فسخ عقد اللاعب المغربي، بعدما دفع الشرط الجزائي، من أجل الانتقال للنادي الأهلي.

وتعد صفقة بن شرقي للأهلي، قوية من الناحية الجماهيرية، كون اللاعب المغربي، ترك أثر كبير لجماهير الزمالك، حين كان لاعبا في صفوفه، وارتبط اسمه بالعودة مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بن شرقي خلال وجوده مع الزمالك منذ موسم 2019، حقق بطولات عديدة منها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والأفريقي، وتخطت أهدافه 40 هدفا.

الإصابة التي يعاني منها "بن شرقي"

نادي الريان القطري أعلن خلال الأيام الماضية، إصابة أشرف بن شرقي بتمزق في العضلة الأمامية للرجل اليمنى، خلال إحدى تدريبات الفريق، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وبذلك لن يتواجد بن شرقي مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام المودرن سبورت، المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.