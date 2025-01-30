هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم أسطورة الأهلي؟

ما هي الإصابة التي يعاني منها "بن شرقي" ومدة غيابه عن الملاعب؟

كتب - محمد خيري:

صدمة كبيرة عاشها جماهير نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، بعدما أتم النادي الأهلي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بن شرقي بالنسبة لجماهير الزمالك، أحد النجوم التاريخيين الأجانب الذين لعبوا للأبيض، في ظل البطولات العديد التي حققها، فضلا عن الأهداف المميزة والأداء الجيد الذي ظهر به، طوال مشواره بالتيشرت الأبيض.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا، عن الرد بقوة على صفقة أشرف بن شرقي، لتهدئة الجماهير البيضاء، التي تشعر بحالة من الغضب والحسرة لانضمام نجمها السابق للغريم التقليدي.

هل ينضم علي معلول للزمالك

يعد أقرب اللاعبين وأسهلهم انضماما للزمالك من غريمه الأهلي، التونسي علي معلول، الذي يعتبره الجماهير الحمراء أسطورة نظرا لما قدمه من عطاء وبطولات طوال مسيرته مع الأحمر.

علي معلول يعاني من أزمة كبرى حاليا في الأهلي، نظرا لعدم تسجيله في القائمة، منذ تعرضه للإصابة في الموسم الماضي، ويبحث حاليا عن العودة مرة أخرى، في ظل شفائه واستعداداه التام للعودة للملاعب.

مازال موقف معلول غامض في ظل رفض السويسري، مارسيل كولر، في عدم ضمه للقائمة، والتعاقد مع محترف جديد، وهو ما قد يدفعه للانضمام للزمالك في الفترة الحالية، حال تعاقد الأحمر مع أجنبي جديد بعد أشرف بن شرقي وغلق القائمة الأفريقية.