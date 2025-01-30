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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز غدًا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وستكون هذه المباراة، هى رقم 21 التي تجمع بين بيراميدز والزمالك في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معًا من قبل في 20 مباراة.

وخلال 20 مباراة جمعت بين الفريقين، تمكن الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 6 مباريات.

وأكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين معًا، لصالح نادي الزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في مناسبتين من قبل، الأولى في نهائي كأس مصر عام 2019، أمام المباراة الثانية، فكانت عام 2022 ببطولة الدوري المصري.

الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معًا

ويحتل النجم المغربي أشرف بن رقي مهاجم الفارس الأبيض السابق، صدارة هدافي مواجهات الفريقين معًا برصيد 4 أهداف ويليه، الثنائي محمود علاء ومصطفى محمد برصيد ثلاثة أهداف لكلاً منهما.