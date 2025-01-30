تعيش جماهير النادي الأهلي في الوقت الحالية، حالة من السعادة الكبيرة، خاصة في ظل إبرام مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صفقات الأهلي في يناير 2025

وأعلن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2025، التعاقد بشكل رسمي، مع 4 لاعبين حتى الآن هم، مصطفى العش قادمًا من زد، أحمد رضا لاعب بتروجيت، السلوفيني نيجيك جراديشار، محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من فريق طرابزون سبور التركي، إلا أنه سينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل 2025-2026، ليس من يناير الحالي.

كما يستعد المارد الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعلان التعاقد بشكل رسمي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب تعاقده مع فريق الريان القطري، ووصوله إلى القاهرة أمس الأربعاء لإجراء الطبي وإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

أبرز صفقات الأجانب التي لم توفق مع الأهلي في السنوات الماضية

لويس ميكسوني

تعاقد النادي الأهلي في سبتمبر من عام 2021، مع اللاعب الموزمبيقي لويس ميكسوني، بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق آنذاك، بعد المستوى المميز الذي كان يقدمه اللاعب رفقة سيمبا التنزاني في ذلك الوقت، إلا أنه لم يكتب له النجاح مع الفريق، حيث استمر مع الفريق موسم واحد فقط، شارك خلالهم في 29 مباراة، معظمهم كبديل، نجح في تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أليو بادجي

نضم اللاعب السنغالي أليو بادجي، إلى المارد الأحمر في يناير 2020 قادمًا من فريق رابيد فينا النمساوي، وسط تفائل من جماهير النادي الأهلي، بإمكانية نجاح المهاجم السنغالي مع الفريق، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب، ليرحل بعد عام واحد فقط إلى فريق أنقرة جوشو التركي، مكتفيًا بالمشاركة مع الفريق في 25 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

والتر بواليا

وكان يناير 2021، شاهدًا على تعاقد القلعة الحمراء مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قادمًا من الجونة مقابل مليون يورو، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب رفقة فريق الجونة، لتقبل إدارة الأهلي على شرائه، لكنه لم يتمكن من تقديم الإضافة للفريق، ليرحل بعد ستة أشهر فقط، شارك خلالهم في 31 مباراة مع المارد الأحمر، ساهم في 9 أهداف بواقع تسجيل 5 أهداف وتقدم 4 تمريرات حاسمة.

برونو سافيو

ووسط سعي مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب طوال السنوات الماضية، بتدعيم الفريق بأفضل العناصر الممكنة، قام في سبتمبر من عام 2022 بالتعاقد مع البرازيلي برونو سافيو، قادمًا من بوليفار البوليفي، وسط متابعة جماهيرية كبيرة للاعب، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به في بداية مشواره مع الفريق، وإحراز هدف في مرمى الزمالك في بطولة السوبر المصري، ليساهم في تتويج المارد الأحمر باللقب.

وعلى الرغمن هذه البداية، التي رأى الجماهير أنها قد تكون بداية انطلاقة نجم كبير بصفوف النادي الأهلي، إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار على مستوى مميز، حيث قضى في صفوف الفريق 6 أشهر فقط، خاص خلالهم 18 مباراة، ساهم في 5 أهداف بواقع تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

يوسف أيمن

وفي يوليو من العام الماضي 2024، انضم اللاعب القطري صاحب الأصول المصرية، يوسف أيمن إلى النادي الأهلي، قادمًا من فريق الدحيل القطري، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل أن يتم قطع إعارته وعودته إلى فريق الحيل مرة آخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مكتفيًا بالمشاركة في مباراتين فقط، بواقع 78 دقيقة.