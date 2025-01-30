مع اقتراب بن شرقي.. ماذا قدم 5 لاعبين من المغرب مع الأهلي؟

مسربة..أول صور من تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في الأهلي

كتبت-هند عواد:

بات المغربي أشرف بن شرقي قريبا من الانضمام إلى الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وكان أشرف من شرقي من أبرز المحترفين في تاريخ الزمالك، إذ أنه انضم للفريق في يوليو 2019 وحتى أغسطس 2022، وخلال تلك الفترة حقق المغربي العديد من الإنجازات التاريخية.

بن شرقي يودع الزمالك ببطولة ورسال مؤثرة

قبل رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك، قاد الفريق لتحقيق لقب كأس مصر موسم 2020-2021 بالفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، وعقب المباراة ودع الجماهير برسالة مؤثرة.

وكتب بن شرقي في ذلك الوقت: "شكرًا الزمالك، شكرًا إدارة الزمالك، شكرًا لاعبي الزمالك، شكرًا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرًا كثيرًا جمهور الزمالك، بدأت الخطاب من النهاية لأني أشك أني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة".

وأضاف: "كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدا أني غريب وأجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار، لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية، ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني".

أرقام تاريخية لأشرف بن شرقي مع الزمالك

ولعب أشرف بن شرقي 109 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28 آخرين، وكان المغربي قريبا من تحقيق رقما تاريخيا، إذ أنه كان يحتاج إلى 7 أهداف فقط، ليصبح الهداف الأحنبي التاريخي للزمالك.

وسجل أشرف بن شرقي 9 أهداف مع الزمالك في البطولات الأفريقية، ليتخطى رقم عبدالله سيسيه الذي سجل 8 أهداف، وجاء بن شرقي في المركز الخامس ضمن قائمة الهدافين التاريخين للزمالك في البطولات الأفريقية.

وفي أفريقيا، يعتبر أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لأجانب الزمالك وخامس الهدافين، وجاءت القائمة كالآتي:

وجاء ترتيب الهدافين التاريخين للزمالك في البطولات الأفريقية كالتالي:

عبدالحليم علي - 23

جمال عبدالحميد - 16

حازم إمام - 12

جمال حمزة وحسام حسن وأيمن منصور وطارق يحيى - 10

باسم مرسي وأحمد جعفر وأشرف بنشرقي - 9

عبدالله سيسيه وشيكابالا وكهربا - 8

مصطفى فتحي - 7

أحمد حسام ميدو وطارق السعيد - 6

عمرو زكي وأيمن حفني وستانلي - 5