قصة هدف أحرزه بن شرقي وحرم الأهلي من اللقب التاسع

مع اقتراب بن شرقي.. ماذا قدم 5 لاعبين من المغرب مع الأهلي؟

مسربة..أول صور من تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في الأهلي

كتبت-هند عواد:

أصبح المغربي أشرف بن شرقي على رادار النادي الأهلي، تفصلنا ساعات قليلة على إتمام الصفقة، بعد وصول اللاعب إلى القاهرة صباح اليوم وفسخ تعاقده مع ناديه الريان القطري.

أشرف بن شرقي صاحب الـ30 عاما، بدأ مسيرته مع فريق الشباب بنادي المغرب الرياضي الفاسي، ثم انتقل إلى الوداد المغربي (من أغسطس 2016 إلى يناير 2018)، وبعدها بدأت رحلته الاحترافية في عدة أندية مثل الهلال السعودي ولانس الفرنسي والزمالك المصري.

ومن المفارقات الغريبة، أن هدف سجله بن شرقي في شباك النادي الأهلي، كان بداية انطلاق مسيرة اللاعب الاحترافية، ففي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، التقى الأهلي الوداد المغربي الذي كان يضم في صفوفه اللاعب الشاب أشرف بن شرقي.

في مباراة الذهاب، افتتح مؤمن زكريا التسجيل للنادي الأهلي، وعادل أشرف بن شرقي النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، وفي مباراة الإياب سجل الوداد هدفا عن طريق وليد الكرتي، ليتوج المغربي بطلا لدوري الأبطال، ويحرم الأهلي من اللقب التاسع.

ومع نهاية دوري أبطال أفريقيا، أصبح أشرف بن شرقي محط أنظار العديد من الأندية، وبالفعل انتقل إلى الهلال في يناير موسم 2017-2018، في صفقة قيمتها 5 ملايين دولار.

وشارك أشرف بن شرقي في 10 مباريات مع الهلال السعودي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وانتقل بعدها إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى الزمالك.