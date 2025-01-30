مسربة..أول صور من تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في الأهلي

أحدهم توج بلقب وآخر فشل.. حكاية أول مباراة لـ 6 نجوم انتقلوا من الزمالك

مع اقتراب بن شرقي.. ماذا قدم 5 لاعبين من المغرب مع الأهلي؟

أصبح النجم المغربي أشرف بن شرقي، قريب للغاية من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق القطري.

وكان بن شرقي وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية الانتقال.

ورحل أشرف بن شرقي عن صفوف الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ عقده مع الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وشارك بن شرقي رفقة الريان، خلال الموسم الحالي في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

صفقات جديدة.. كواليس ضم الأهلي 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمكانية انتقال علي معلول إلى الزمالك