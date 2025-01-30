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مسربة..أول صور من تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في الأهلي

03:32 ص الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تقديم بن شرقي 1
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أِرف بن شرقي وزيزو
  • عرض 14 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
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أصبح النجم المغربي أشرف بن شرقي، قريب للغاية من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق القطري.

وكان بن شرقي وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية الانتقال.

ورحل أشرف بن شرقي عن صفوف الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ عقده مع الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وشارك بن شرقي رفقة الريان، خلال الموسم الحالي في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

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