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"بعد هزيمة الأهلي".. ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

11:16 م الجمعة 03 يناير 2025
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (13)
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كتب - يوسف محمد:

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع النادي رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة السابعة في المركز الأول بجدول الترتيب.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة بالبطولة، رفقة كلاً من: "شباب بلوزداد الجزائري، ستاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي".

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بعد الهزيمة من بلوزداد كالتالي:

1- الأهلي.. 4 مباريات.. 7 نقاط.

2- شباب بلوزداد.. 4 مباريات.. 6 نقاط.

3- شباب بلوزداد.. 4 مباريات.. 5 نقاط.

4- ستاد أبيدجان.. 4 مباريات.. نقطة واحدة.

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