"تدخين".. لاعب الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن غرف ملابس الفريق

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الهزيمة من شباب بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

أثار حسين علي لاعب النادي الأهلي الجدل بشكل كبير، بعد تصريحاته التي أشار فيها بأن الأمور داخل غرف ملابس الفريق، ليست على أكبر قدر من الانضباط والالتزام كما هو في مخيلة البعض.

وقال علي في تصريحات، خلال بودكاست "كلام جامد مع حامد": "خلال تواجدي داخل النادي الأهلي، في أحد المباريات، تم تغييري أنا ولاعب آخر بين شوطي المباراة".

وأضاف: "عقب الخروج من أرضية الملعب، اللاعب الذي تم إخراجه معي بين شوطي اللقاء، طلب بشكل علني الحصول على سيجارة من عامل غرف الملابس".

واختتم علي تصريحاته: "الأمور داخل النادي الأهلي طبيعية للغاية، ليس هناك الضوابط والحزم الذي يتم تصديره للناس، اللي عايز يعمل أي حاجة في النادي بيعملها".

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