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خطأ مكرر.. محلل رياضي يعلق على أداء كولر في الشوط الأول ضد بلوزداد

10:32 م الجمعة 03 يناير 2025
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 14 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
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قال المحلل الرياضي أحمد اليماني إن المدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر لا يتعلم من أخطائه بالمباريات.

وعلل اليماني قوله عبر حسابه بمنصة إكس خلال المباراة بقوله:"كولر مبيتعلمش من أخطائه.. ماتش بلوزداد الذهاب واضح أن مزيان ونوفل خاسف باك شمال وجناح شمال بلوزداد هما نقطة قوة الفريق والشوط الأول ركبوا الناحية اليمين للأهلي".

وتابع المحلل الرياضي:"فقام كولر ماتش الجزائر حط خالد عبد الفتاح وقدامه كريم الدبيس اللي بدأ جناح في حياته ٤ مرات آخرهم سنة ٢٠٢١ !! الجناح العكسي قوته في الهجوم مش في الدفاع بالذات قدام مزيان.. مزيان وخاسف لوحدهم لعبوا ٩ كرات عرضية من أصل ١٤ كرة عرضية".

وأتم اليماني:"بالإضافة لكدا قعد مروان عطية اللي ملوش بديل في الأهلي وبالتالي مفيش وسط ملعب للأهلي شوط أول سيء جدًا".

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين شباب بلوزداد والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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