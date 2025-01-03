خطأ مكرر.. محلل رياضي يعلق على أداء كولر في الشوط الأول ضد بلوزداد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر موقف النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي حال وصوله له.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن صلاح لا يُفضل الانضمام لأي من ناديي مانشستر سيتي أو يونايتد لمكانته بليفربول.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول مع نهاية الموسم الجاري 2024/2025.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا كان قد قال في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" بوقت سابق من اليوم: "الفترة الحالية، تعد الستة أشهر الأخيرة لي مع الفريق، خاصة وأنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن في ملف تجديد العقد".

وأضاف: "نحن متباعدون كل البعد، علينا أن ننتظر فقط خلال الفترة الحالية، كل ما يدور في ذهني الآن، هو إذا كانت الستة أشهر الحالية هى الأخيرة لي، فماذا علي أن أفعل في الفترة المستقبل؟، هل تريدني أنظر إلى الوراء وأنني قلقاً بشأن عدم تجديد العقد؟، أم القول أنني أُقدم موسمًا رائعًا وهو الأمر الذي يدور في ذهني حالياً بشكل كبير".

وأتم صلاح تصريحاته بقوله: "إذا شعرت يوماً بعدم التركيز، أنظر إلى الوزراء وأذكر نفسي بأنني قدمت موسماً رائعاً، هذا ما أود أن أقدمه في الموسم".

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