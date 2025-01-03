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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد

10:15 م الجمعة 03 يناير 2025
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حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول، من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي يجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي حالياً نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة الثامنة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما سيرفع الفريق الجزائري رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث.

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النادي الأهلي الأهلي وشباب بلوزداد موعد مباراة الأهلي المقبلة نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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