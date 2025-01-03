أول تعليق من مارسيل كولر بعد الهزيمة من شباب بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق شباب بلوزداد الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببططولة دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره سموحة السكندري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة.

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