لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

- -
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

"بعد الهزيمة من بلوزداد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

11:06 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (13)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (14)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (9)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (10)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (7)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (12)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (11)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (4)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق شباب بلوزداد الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببططولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره سموحة السكندري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضاً:

كيف اختطف مارادونا نجم إنتر ميلان السابق قبل 31 عاما؟

الأهلي النادي الأهلي الأهلي وشباب بلوزداد موعد مباراة ا|لأهلي المقبلة موعد مباراة الأهلي القادمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد

إعلان

إعلان

أول تعليق من "الشرع" على الاشتباكات مع الجيش اللبناني على الحدود
مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية في الصعيد
أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا
بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا