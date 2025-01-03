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"نأمل في العودة بنقاط المباراة".. مارسيل كولر يعلق على مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

08:49 م الجمعة 03 يناير 2025
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (7)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (4)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (3)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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كتب - يوسف محمد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس"، قبل بداية المباراة: "مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد صعبة، لكننا مستعدون لهذه المباراة ونأمل في العودة بنقاط المباراة كاملة".

وأضاف: "سعيد بالتواجد في الجزائر وبهذه الأجواء الرائعة".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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