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كتب - يوسف محمد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس"، قبل بداية المباراة: "مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد صعبة، لكننا مستعدون لهذه المباراة ونأمل في العودة بنقاط المباراة كاملة".

وأضاف: "سعيد بالتواجد في الجزائر وبهذه الأجواء الرائعة".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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