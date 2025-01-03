نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

بعد مباراة بلوزداد.. 5 أخطاء لمحمد الشناوي تسبتت في خسارة الأهلي

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الهزيمة من شباب بلوزداد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حافظ فريق شباب بلوزداد على فرصه في التأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزًا صعبًا على ضيفه الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة.



وخطف الفريق الجزائري هدف الفوز بالدقيقة 90+1 عن طريق اللاعب خاسف نوفل محمد.

الفوز رفع رصيد فريق شباب بلوزداد إلى النقطة 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد:

بدأ اللقاء بضغط من لاعبو شباب بلوزداد أصحاب الأرض ولكن دون أي خطورة ثم توقف اللعب بعد مرور دقيقتين بعد سقوط لاعب شباب بلوزداد حسين السالمي قبل أن يُستأنف اللقاء.



وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 5 بطاقة صفراء ضد لاعب شباب بلوزداد شعيب قداد بعد كرة مشتركة بينه ومهاجم الأهلي وسام أبو علي.



وسدد لاعب الأهلي يحيى عطية الله الركلة الحرة الثابتة قوية ولكن أعلى مرمى شباب بلوزداد.



وعاد الحكم ليُشهر بطاقة صفراء جديدة بالدقيقة 8 ضد لاعب شباب بلوزداد أيمن محيوس بعد كرة مشتركة مع لاعب الأهلي يحيى عطية الله.



وتصدى لاعب الأهلي أشرف داري في الدقيقة 12 لتسديدة قوية من لاعبي شباب بلوزداد وحولها لكرة ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وردّ حسين الشحات بتسديدة في الدقيقة 14 ولكنها كانت من مسافة بعيدة فمرت بعيدة عن المرمى.



وسجل شباب بلوزداد هدفًا بالدقيقة 15 عن طريق لاعبه خانيسا مايو ولكن ألغاه الحكم بداع وجوده بمنطقة التسلل.



وحصل فريق شباب بلوزداد على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 18 نُفذت داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن أبعدها الدفاع.



وتبادل لاعبو الفريقان خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة ولكن دون خطورة.



وحصل فريق الأهلي على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذها لاعبه عطية الله داخل منطقة جزاء شباب بلوزداد ولكن أبعدها الدفاع بالدقيقة 26.



وتوقف اللعب بالدقيقة 31 لعلاج لاعب شباب بلوزداد خاسف نوفل قبل أن يُستأنف.



وسدد لاعب الأهلي رامي ربيعة كرة قوية في الدقيقة 34 من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.



وحصل فريق الأهلي على ركلة حرة نفذها يحيى عطية الله بالدقيقة 36 داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع الجزائري.



ورد شباب بلوزداد ركلة ركنية في الدقيقة 39 داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الأهلي.



وأرسل لاعب الأهلي حسين الشحات كرة عرضية في الدقيقة 42 حولها زميله رامي ربيعة برأسه بيد حارس مرمى مصطفى زغبة.

ورد حسين بن عيادة بكرة عرضية لشباب بلوزداد بالدقيقة 45+2 حولها زميله خانيسا مايو برأسه أعلى العارضة.



وتوقف اللعب بعد ذلك لعلاج حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي بعد سقوطه في كرة مشتركة مع رامي ربيعة.

واستغل خاسف نوفل كرة مرتدة من محمد الشناوي ليُسكن الكرة التي وصلت أمامه شباك الأهلي.

بدأ الأهلي الشوط الثاني من اللقاء بمحاولات ولكن دون خطورة على المرمى قبل أن يُرسل لاعب شباب بلوزداد أيمن محيوس كرة عرضية من يمين الملعب أبعدها إمام عاشور.



وحصل فريق شباب بلوزداد على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 62 سددها لاعبه حسين عيادة ولكن تصدى لها الحائط البشري.



وسدد لاعب الأهلي وسام أبو علي بعد ثلاثة دقائق كرة من خارج منطقة ولكن تصدى لها الدفاع وحولها لركلة ركنية.



وأرسل لاعب الأهلي يحيى عطية الله الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع.



ودفع المدير الفني لفريق الأهلي كولر في الدقيقة 77 باللاعب محمد مجدي "أفشة" بدلاً من كريم الدبيس وباللاعب أكرم توفيق بدلاً من عمرو السولية.



وسدد لاعب الأهلي يحيى عطية الله كرة قوية بالدقيقة 83 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

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