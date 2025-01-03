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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة شباب بلوزداد والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة وفريقه متصدر لجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

ويحتل فريق شباب بلوزداد على الجانب الآخر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، أحمد نبيل "كوكا"، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم الدبيس، حسين الشحات، وسام أبو علي.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

بث مباشر مباراة شباب بلوزداد والأهلي

بدأ اللقاء بضغط من لاعبو شباب بلوزداد أصحاب الأرض ولكن دون أي خطورة ثم توقف اللعب بعد مرور دقيقتين بعد سقوط لاعب شباب بلوزداد حسين السالمي قبل أن يُستأنف اللقاء.



وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 5 بطاقة صفراء ضد لاعب شباب بلوزداد شعيب قداد بعد كرة مشتركة بينه ومهاجم الأهلي وسام أبو علي.



وسدد لاعب الأهلي يحيى عطية الله الركلة الحرة الثابتة قوية ولكن أعلى مرمى شباب بلوزداد.



وعاد الحكم ليُشهر بطاقة صفراء جديدة بالدقيقة 8 ضد لاعب شباب بلوزداد أيمن محيوس بعد كرة مشتركة مع لاعب الأهلي يحيى عطية الله.



وتصدى لاعب الأهلي أشرف داري في الدقيقة 12 لتسديدة قوية من لاعبي شباب بلوزداد وحولها لكرة ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وردّ حسين الشحات بتسديدة في الدقيقة 14 ولكنها كانت من مسافة بعيدة فمرت بعيدة عن المرمى.



وسجل شباب بلوزداد هدفًا بالدقيقة 15 عن طريق لاعبه خانيسا مايو ولكن ألغاه الحكم بداع وجوده بمنطقة التسلل.



وحصل فريق شباب بلوزداد على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 18 نُفذت داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن أبعدها الدفاع.



وتبادل لاعبو الفريقان خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة ولكن دون خطورة.



وحصل فريق الأهلي على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذها لاعبه عطية الله داخل منطقة جزاء شباب بلوزداد ولكن أبعدها الدفاع بالدقيقة 26.



وتوقف اللعب بالدقيقة 31 لعلاج لاعب شباب بلوزداد خاسف نوفل قبل أن يُستأنف.



وسدد لاعب الأهلي رامي ربيعة كرة قوية في الدقيقة 34 من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.



وحصل فريق الأهلي على ركلة حرة نفذها يحيى عطية الله بالدقيقة 36 داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع الجزائري.



ورد شباب بلوزداد ركلة ركنية في الدقيقة 39 داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الأهلي.



وأرسل لاعب الأهلي حسين الشحات كرة عرضية في الدقيقة 42 حولها زميله رامي ربيعة برأسه بيد حارس مرمى مصطفى زغبة.

ورد حسين بن عيادة بكرة عرضية لشباب بلوزداد بالدقيقة 45+2 حولها زميله خانيسا مايو برأسه أعلى العارضة.



وتوقف اللعب بعد ذلك لعلاج حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي بعد سقوطه في كرة مشتركة مع رامي ربيعة.

واستغل خاسف نوفل كرة مرتدة من محمد الشناوي ليُسكن الكرة التي وصلت أمامه شباك الأهلي.

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