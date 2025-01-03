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لحظة بلحظة.. شباب بلوزداد0 - 0 الأهلي.

08:23 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسين الشحات قبل مباراة شباب بلوزداد
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور وبيرسي تاو
  • عرض 7 صورة
    وسام أبو علي قبل مباراة شباب بلوزداد
  • عرض 7 صورة
    غرف ملابس فريق الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد
  • عرض 7 صورة
    غرف ملابس فريق الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد
  • عرض 7 صورة
    غرف ملابس فريق الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة شباب بلوزداد والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة وفريقه متصدر لجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

ويحتل فريق شباب بلوزداد على الجانب الآخر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، أحمد نبيل "كوكا"، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم الدبيس، حسين الشحات، وسام أبو علي.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

بث مباشر مباراة شباب بلوزداد والأهلي

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لحظة بلحظة.. شباب بلوزداد0 - 0 الأهلي.