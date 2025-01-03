وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

"بطلب من جروس".. هل يعود مصطفى محمد إلى الزمالك في يناير؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، أحمد نبيل "كوكا"، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم الدبيس، حسين الشحات، وسام أبو علي.

ويتصدر فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

ويحتل فريق شباب بلوزداد على الجانب الآخر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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