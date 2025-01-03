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وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

08:00 م الجمعة 03 يناير 2025
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
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    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، أحمد نبيل "كوكا"، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم الدبيس، حسين الشحات، وسام أبو علي.

ويتصدر فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

ويحتل فريق شباب بلوزداد على الجانب الآخر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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مارسيل كولر شباب بلوزداد ضد الأهلي الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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