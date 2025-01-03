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موقف كولر من صفقات المصريين بالأهلي؟

07:51 م الجمعة 03 يناير 2025
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    كولر
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
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    مارسيل كولر
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القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن موقف المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، من ضم لاعبين مصريين بالانتقالات الصيفية قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن كولر لا يُمانع في ضم أي لاعب مصر بالانتقالات الصيفية عكس اللاعبين الأجانب.

وأوضح المصدر أن الفارق بالنسبة لكولر كون اللاعبين المصريين يعرفون الفريق واللاعبين وسيتأقلمون سريعًا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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كولر صفقات الأهلي 2025 كأس العالم للأندية
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