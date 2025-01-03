موقف كولر من صفقات المصريين بالأهلي؟

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"نأمل في العودة بنقاط المباراة".. مارسيل كولر يعلق على مواجهة الأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن موقف المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، من ضم لاعبين مصريين بالانتقالات الصيفية قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن كولر لا يُمانع في ضم أي لاعب مصر بالانتقالات الصيفية عكس اللاعبين الأجانب.

وأوضح المصدر أن الفارق بالنسبة لكولر كون اللاعبين المصريين يعرفون الفريق واللاعبين وسيتأقلمون سريعًا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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