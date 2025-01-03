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مصدر يرد.. هل تواصل الأهلي مع فايلر لتدريب فريقه؟

07:35 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
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    فايلر
  • عرض 12 صورة
    سيزا مساعد فايلر
  • عرض 12 صورة
    المدرب السويسري رينيه فايلر مع أسرته
  • عرض 12 صورة
    أمير توفيق ورينيه فايلر
  • عرض 12 صورة
    فايلر
  • عرض 12 صورة
    فايلر
  • عرض 12 صورة
    رينيه فايلر مدرب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي
  • عرض 12 صورة
    فايلر
  • عرض 12 صورة
    رينيه فايلر
  • عرض 12 صورة
    رينيه فايلر المدير الفني للأهلي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة ما يتردد عن دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الفني السويسري السابق للفريق فايلر للعودة مجددًا.

وأكد المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"فايلر خارج الصورة تمامًا ولم يحدث أي تواصل معه من خالد مرتجي أمين صندوق النادي أو غيره من النادي الأهلي".

وكانت تقارير قد ربطت اسم فايلر للعودة لتدريب الأهلي خلفًا لمواطنه كولر.

وكان فايلر قد قاد الأهلي في 44 مباراة خلال موسم 19/20؛ إذ فاز بـ 34 مباراة وتعادل في 7 وخسر 3.

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