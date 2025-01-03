هل سيرحل كولر عن الأهلي ويعتزل؟ .. مصدر يجيب

"بطلب من جروس".. هل يعود مصطفى محمد إلى الزمالك في يناير؟

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن مصير مستقبل المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر مع ناديه في ظل ما يتردد عن اقتراب رحيله.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إن كولر مستمر مع الأهلي بصورة عادية وحال رحيله لن يعتزل فهناك العديد من العروض التي وصلته.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كولر في سبتمبر 2022 بعدما ظلّ عامين دون أي نادِ بعد انتهاء رحلته مع بازل السويسري.

وقاد كولر فريق الأهلي في 139 مباراة؛ إذ فاز بـ 97 مباراة وتعادل في 27 مباراة وخسر 15 مباراة.

يذكر أن هناك تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تفكير لدى كولر باعتزال التدريب بعد منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

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