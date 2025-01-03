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هل سيرحل كولر عن الأهلي ويعتزل؟ .. مصدر يجيب

07:29 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر
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القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن مصير مستقبل المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر مع ناديه في ظل ما يتردد عن اقتراب رحيله.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إن كولر مستمر مع الأهلي بصورة عادية وحال رحيله لن يعتزل فهناك العديد من العروض التي وصلته.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كولر في سبتمبر 2022 بعدما ظلّ عامين دون أي نادِ بعد انتهاء رحلته مع بازل السويسري.

وقاد كولر فريق الأهلي في 139 مباراة؛ إذ فاز بـ 97 مباراة وتعادل في 27 مباراة وخسر 15 مباراة.

يذكر أن هناك تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تفكير لدى كولر باعتزال التدريب بعد منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

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مارسيل كولر الأهلي رحيل كولر
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