خاص - كولر يضع شرطًا لإدارة الأهلي لقبول الصفقات الأجنبية

موقف كولر من صفقات المصريين بالأهلي؟

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر إن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر قد وضع شرطًا لإدارة الأهلي لكي يوافق على الصفقات الأجنبية التي يرغب النادي في التعاقد معها.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن شرط كولر هو أن ينضم أي محترف للفريق بفترة الانتقالات الشتوية الجارية وليس في نهاية الموسم.

وأوضح المصدر أن شرط كولر يأتي رغبة منه في تجهيز اللاعب واندماجه بصفوف الفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

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