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أعلن نادي الجونة أمس الخميس، التعاقد مع لاعب الأهلي ومودرن سبورت السابق مروان محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر. ونستعرض أرقام مروان محسن مع أندية المصري، وعدد أهدافه مع النادي الأهلي.

أرقام وإحصائيات مروان محسن مع أندية الدوري المصري

وكان مروان محسن فسخ تعاقده مع فريق مودرن سبورت، في أغسطس 2024 قبل بداية الموسم الحالي 2024-2025، ليظل بدون نادٍ قرابة أربعة أشهر.

وانضم مروان محسن، إلى صفوف فريق مودرن سبورت، في سبتمبر 2021 قادماً من النادي الأهلي، الذي استمر في صفوفه ثلاثة سنوات، قبل أن يرحل عن الفريق في سبتمبر 2024.

وخلال ثلاثة مواسم تواجد فيهم مروان محسن، ضمن صفوف فريق مودرن سبورت، شارك رفقة الفريق في 73 مباراة، تمكن خلالهم تسجيل 19 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

ونجح مروان محسن خلال فترة تواجده مع مودرن سبورت، في التتويج بلقب لبطولة كأس الرابطة المحترفة في موسم 2021-2022.

عدد أهداف مروان محسن مع الأهلي

وفي فترته مع النادي الأهلي، شارك مروان محسن في مباريات بجميع المسابقات بواقع 112 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل 23 هدفا، وصنع 10.