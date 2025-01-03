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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكر ة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتنقل مباراة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 2" لنقل المباراة لكل المشتركين بها.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد بالمجان، عبر القناة الجزائرية، التي أعلنت إذاعة اللقاء عبر التردد الأرضي الخاص بها.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة مباراة الأهلي وبلوزداد

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

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