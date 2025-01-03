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"نأمل في العودة بنقاط المباراة".. مارسيل كولر يعلق على مواجهة الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أفاد مصدر بتوقف المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الشمال القطري لضم مهاجمه بغداد بو نجاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن المفاوضات توقفت بعد فشل الأهلي في الوصول لاتفاق نظيره الشمال القطري بخصوص ضم اللاعب.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة نادي الشمال تتمسك باستمرار اللاعب بالموسم الجاري ولا تُمانع أن يخرج على سبيل الإعارة للأهلي ولكن بنهاية الموسم.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر أبدى للإدارة رفضه لذلك لرغبته في تجهيز اللاعب بين المجموعة للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وكان اللاعب صاحب الـ 33 عاماً قد شارك مع فريق الشمال القطري خلال الموسم الجاري بـ 11 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6.

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