تغطية خاصة .. شباب بلوزداد والأهلي.. القنوات الناقلة والمعلقون

متابعة: وائل توفيق

تحرير: مصطفى الجريتلي- هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد

يحل فريق الأهلي ضيفًا عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة على نظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

ويحتل فريق شباب بلوزداد على الجانب الآخر المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي تقام على ملعب "5 جويلية 1962"، عبر قناة بي إن سبورتس 2 المشفرة، للتعرف على المعلقين.. اضغط هنا

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد اليوم

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على تشكيل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "5 جويلية" بالجزائر"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، للتعرف على القناة المجانية.. اضغط هنا

رقم استثنائي.. تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد

وتُعد هذه هي المباراة السادسة التي يلتقي بها الثنائي العربي عبر التاريخ، وتحديدا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، للتعرف على رقم استثنائي بتاريخ المواجهات.. اضغط هنا

"لمشاهدة اللقاء بالمجان".. تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد بالمجان، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا