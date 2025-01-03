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طريق الزمالك.. الجونة يتخطى القناة بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر (فيديو)

06:22 م الجمعة 03 يناير 2025

الجونة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق الجونة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه بثنائية نظيفة على نظيره القناة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتقدم اللاعب فانور أكيم لفريق الجونة بالدقيقة 45 ثم أضاف زميله سيف شيكا الهدف الثاني بالدقيقة 61.

وكانت الدقيقة 35 من اللقاء قد شهدت طرد لاعب الجونة أحمد رضا.

وإذا تأهل فريق الزمالك إلى دور نصف النهائي فسيلتقي بالفائز من مباريات (سيراميكا كليوباترا VS لافيينا) و (طلائع الجيش VS الأولمبي) و (الجونة VS القناة) و (الاتحاد السكندري VS تيم إف سي).

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