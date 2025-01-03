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رسميا.. الإسماعيلي يحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة

05:14 م الجمعة 03 يناير 2025

مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (5)

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كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية احتساب نقاط مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت للدراويش، بعدما ارتكب الفريق المنافس خطئا في اللقاء.

ووقع نادي مودرن سبورت في خطأ إداري أثناء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أول أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة إشراك مودرن سبورت 6 لاعبين أجانب وهو ما تمنعه لائحة الدوري المصري 2024/25.

وتنص لائحة الدوري المصري علي مشاركة 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة كحد أقصى لأندية القسم الأول فقط، كما يعتبر النادي الذي ارتكب الخطأ خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0.

وأشرك فريق مودرن سبورت 3 محترفين في المباراة بشكل أساسي، جوناثان نجويم وإينوك ساكالا وفيجيري وكينابي، وشارك محمد أميسي وأرنولد إيبا وإبراهيم محفوظ أجاسا "بدلاء".

وانتهت مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على استاد القاهرة الدولي.

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الإسماعيلي مودرن سبورت الدوري المصري مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت
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