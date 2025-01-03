مباراة الزمالك والاتحاد.. عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الاندية المصرية عقوبات الجولة السابقة من الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة 3 يناير 2025.

وشهدت العقوبات إيقاف لاعب فريق الاتحاد السكندري، عبد الغني محمد عبد الغني، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 2500 جنيه، بسبب الطرد في مباراة الزمالك.

مباراة الجونة وبيراميدز

إيقاف كرونسلاف يورنيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 15000 جنيه، وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية.

مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش

إيقاف حميد ماو، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين وتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

إيقاف عبد الغني محمد عبد الغني، لاعب فريق الاتحاد السكندري، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 2500 جنيه، وذلك بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة فاركو وسموحة

إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

إيقاف أسامة فيصل أحمد، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة زد وبتروجيت

إيقاف حمدي علاء السيد، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد إف سي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 15000 جنيه، وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية.

إيقاف السيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي

إنذار إداري لفريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 10000 جنيه، وذلك بسبب إشراك لاعب لا يحق له المشاركة قانونًا.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري لموسم 2024-2025، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.