رغم البرد وحادث السير.. زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

كتبت-هند عواد:

انتظم أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت منذ قليل على ملعب النادي، رغم تعرضه لحادث سير صباح اليوم، وذلك استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض زيزو لحادث سير، صباح اليوم، بعد ساعات من إصابته بنزلة برد، ويخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب قبل انطلاق تدريبات اليوم، وشارك زيزو في الفقرة البدنية بصورة طبيعية، قبل المشاركة في التدريبات الفنية.

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