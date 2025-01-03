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معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

12:29 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
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    الأهلي وشباب بلوزداد
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

يلتقي الأهلي شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، للحفاظ على صدارة مجموعته وفرصته في التأهل إلى دور الـ16، إذ أنه يتصدر المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي تقام على ملعب "5 جويلية 1962"، عبر قناة بي إن سبورتس 2 المشفرة.

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

أسندت قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مهمة التعليق على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، للمعلق حسن العيدروس.

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