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أحمد سليمان: "الصفقات كلفتنا أقل من مليون يورو.. والكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال"

01:24 م الجمعة 03 يناير 2025
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (1)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (3)
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية2
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية5
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (1)
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية1
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، التفاصيل المالية لصفقات النادي خلال الفترة الماضية، متحدثا عن فرص فريق كرة القدم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة الزمالك: "العدل أساس التعامل مع اللاعبين، يجب أن نعترف أن هناك أندية تعيش حالة استقرار منذ 40 عاما، ونحن طوال هذه المدة لم نكن مستقرين، إن شاء الله نمر من الصعوبات ونبدأ في تنفيذ مشاريع النادي".

وأضاف: "الصفقات الماضية لم تكلفنا مليون يورو، أقل من الديون والغرامات التي توجد على النادي، وما فعله مجلس الإدارة إعجازا وليس إنجازا، وإن شاء الله نتوج بالبطولات".

وأتم تصريحاته: "العام الماضي توجنا ببطولتين، وهذا العام الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال، ويشارك في فيها متصدر الدوري التنزاني والمغربي والجزائري".

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الزمالك أحمد سليمان الكونفدرالية الأفريقية
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