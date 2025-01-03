كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، كواليس مفاوضات النادي مع اللاعبين الأجانب، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جروس طلب التعاقد مع لاعب في الدوري الفرنسي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة الزمالك: "جروس طلب التعاقد مع لاعب في الدوري الفرنسي "جامد جدا"، لكنه طلب 4 مليون يورو، وهذه ليست إمكانياتي".

وأضاف: "جوميز طلب جوناثان و تعاقدنا مع بنتايك، لولا الإصابة لكان انضم إلى منتخب المغرب، وفيه لاعب في الدوري السعودي عقده 10 مليون يورو، عرض علينا "فري"، كنا سنتعاقد معه لمدة 6 أشهر من غير فلوس، لعب مع محمد صلاح في ليفربول".

وأتم تصريحاته عن مفاوضات الزمالك مع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق: "فكرة التعاقد مع راموس كانت لنجل هشام نصر، وهاني شكري هو من تواصل معه".

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