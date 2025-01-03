"لا يوجد مسعف وتأخر الطبيب ربع ساعة".. تفاصيل وفاة متولي حسين مدرب عمال المنصورة

كتبت-هند عواد:

كشف أشرف بلاط مدرب عام نادي عمال المنصورة، تفاصيل وفاة المدير الفني للفريق متولي حسين، أثناء مباراة نادي طلخا.

وقال أشرف بلاط، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس": "في الدقيقة 38 أبلغني متولي حسين أنه لا يستطيع الوقوف، وبدأ في التعرق ثم سقط مغشيا عليه، بعدها جاءت سيارة الإسعاف لكن لم يكن بها مسعف أو أي تجهيزات "غير مجهزة"، فقط السائق موجود".

وأضاف: "تم نقل متولي حسين إلى المستشفى والتي تقع بالقرب من الملعب، ولكن الطبيب حضر بعد ربع ساعة نظرًا لانشغاله بحالات أخرى، ليجري عليه الكشف الطبي ويبلغنا بأنه فارق الحياة، لو كانت سيارة الإسعاف مجهزة وبها مسعف، لاختلف الأمر".

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