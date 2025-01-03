قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "5 جويلية" بالجزائر"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي، عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، لكل المشتركين في القناة، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أن المباراة يمكن مشاهدتها بالمجان، عبر القناة الجزائرية، التي أعلنت إذاعة المباراة عبر التردد الأرضي الخاص بها.

ويحتل النادي الأهلي اللقاء، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

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