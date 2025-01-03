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قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

08:54 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    الأهلي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي
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    الأهلي
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    الأهلي
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة لاعب الأهلي
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    محمد مجدي أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 25 صورة
    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 25 صورة
    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (7)
  • عرض 25 صورة
    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
  • عرض 25 صورة
    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    إحماءات لاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي
  • عرض 25 صورة
    إحماءات لاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "5 جويلية" بالجزائر"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي، عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، لكل المشتركين في القناة، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أن المباراة يمكن مشاهدتها بالمجان، عبر القناة الجزائرية، التي أعلنت إذاعة المباراة عبر التردد الأرضي الخاص بها.

ويحتل النادي الأهلي اللقاء، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

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النادي الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الأهلي وشباب بلوزداد
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