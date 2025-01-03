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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

05:52 ص الجمعة 03 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 25 صورة
    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
  • عرض 25 صورة
    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (4)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (7)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (3)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
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    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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    الأهلي
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    الأهلي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد " 5 جويلية" بالجزائر"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 2"، لنقل المباراة مباشرة.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب شباب بلوزداد، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي".

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