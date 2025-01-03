أحمد سيد زيزو يتعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل مباراة الزمالك والمصري

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل حول تعرضه لوعكة صحية، وذلك قبل ساعات من مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية.

ونشر زيزو "ستوري"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، طلب فيها الدعاء له للشفاء"

وكتب زيزز: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفني وانت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".

جدير بالذكر أن زيزو ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويجري مسؤولو القلعة البيضاء مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي لتمديد تعاقده.