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مصدر يكشف تعليمات كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد

12:22 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    كريم نيدفيد ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس الخميس، استعداداً لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قام بعقد محاضرات نظرية لتحفيظ لاعبيه خطة المباراة، خاصة وأن الفريق تدرب يوم الثلاثاء فقط، ثم منحهم راحة سلبية يوم الأربعاء، قبل خوض مراناً خفيفاً أمس الخميس على ملعب المباراة بالجزائر.

وقام كولر بعقد أربع محاضرات نظرية، حذر فيها من طموحات الفريق الجزائري ورغبته في رد اعتباره، بعد الهزيمة الكبيرة في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهد مران المارد الأحمر الجماعي جاهزية مهاجم الفريق وسام أبوعلي والذي كان يعاني من كدمة، قبل أن أن يتأكد جاهزيته لقيادة الفريق في مباراة اليوم.

ويدخل الأهلي مباراة شباب بلوزداد غداً، هو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

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