عمرو سماكة لمصراوي: الجيل الحالي يعاني من ندرة المواهب.. لا يوجد مجاملة

كتب- محمد عبد الهادي:

فاجأ أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي ، المعار لفريق قطر القطري، الجماهير بتصريحاته التي أطلقها مؤخرًا حول انتقال إمام عاشور من الزمالك للأهلي.

وقال عبدالقادر خلال ظهوره مع الإعلامي مهيب عبد القادر: " لم أتفاجأ من انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي".

وأكمل تصريحاته: "كنت حاسس إن إمام عاشور هييجي الأهلي، وأنه في يوم من الأيام ممكن ييجي".

وأختتم تصريحاته: "الوضع اللي كان فيه إمام كان مديني إحساس إنه ممكن يرجع للأهلي، لأن فترة احترافه في أوروبا لم تكن في أفضل حال".

جدير بالذكر أن عبدالقادر يلعب في صفوف قطر القطري بعدما تم إعارته في مطلع الموسم الجاري لصفوف قطر القطري، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم.