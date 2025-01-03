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"كنت حاسس".. أحمد عبد القادر يكشف مفاجأة بخصوص انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

12:04 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي اليوم
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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    إمام عاشور (1)
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر
  • عرض 16 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 16 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 16 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 16 صورة
    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر
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    احتفال أحمد عبد القادر بأول أهدافه مع فريق قطر القطري
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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كتب- محمد عبد الهادي:

فاجأ أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي ، المعار لفريق قطر القطري، الجماهير بتصريحاته التي أطلقها مؤخرًا حول انتقال إمام عاشور من الزمالك للأهلي.

وقال عبدالقادر خلال ظهوره مع الإعلامي مهيب عبد القادر: " لم أتفاجأ من انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي".

وأكمل تصريحاته: "كنت حاسس إن إمام عاشور هييجي الأهلي، وأنه في يوم من الأيام ممكن ييجي".

وأختتم تصريحاته: "الوضع اللي كان فيه إمام كان مديني إحساس إنه ممكن يرجع للأهلي، لأن فترة احترافه في أوروبا لم تكن في أفضل حال".

جدير بالذكر أن عبدالقادر يلعب في صفوف قطر القطري بعدما تم إعارته في مطلع الموسم الجاري لصفوف قطر القطري، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم.

أحمد عبد القادر إمام عاشور الأهلي الزمالك
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