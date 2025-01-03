الفارق بين القيمة التسويقية للأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويبلغ الفارق بين القيمة التسويقية للأهلي وشباب بلوزداد، نحو 18 مليون يورو، إذ تبلغ قيمة الأهلي التسويقية، 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة شباب بلوزداد 12.78 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة، وذلك بعدما فاز الأهلي في مباراة، بنتيجة 6-1.