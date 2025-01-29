مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

الكمار

الدوري السعودي

الرائد

- -
19:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك وبيراميدز

11:34 م الأربعاء 29 يناير 2025

شيكابالا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

يواصل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، غيابه عن الفريق في مباريات الدوري المصري بسبب الإصابة.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي: "شيكابالا سيغيب عن مباراة بيراميدز يوم الجمعة في الدوري، بسبب معاناته من نزلة برد".

وكان شيكابالا غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام الجونة ببطولة الدوري المصري، التي انتهت لصالح الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بسبب معاناته من نزلة برد أيضًا.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

صفقات جديدة.. كواليس ضم الأهلي 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمكانية انتقال علي معلول إلى الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا الدوري المصري الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين