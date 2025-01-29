مصدر يكشف موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب - مراسل مصراوي:

يواصل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، غيابه عن الفريق في مباريات الدوري المصري بسبب الإصابة.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي: "شيكابالا سيغيب عن مباراة بيراميدز يوم الجمعة في الدوري، بسبب معاناته من نزلة برد".

وكان شيكابالا غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام الجونة ببطولة الدوري المصري، التي انتهت لصالح الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بسبب معاناته من نزلة برد أيضًا.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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