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مع اقتراب بن شرقي.. ماذا قدم 5 لاعبين من المغرب مع الأهلي؟

10:46 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    أشرف داري
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    بدر بانون
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    رضا سليم
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    وليد ازارو
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    رضا سليم
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    أشرف داري
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    وليد ازارو
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    يحي عطية الله
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    وليد ازارو
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كتب- محمد عبدالهادي:

ضم النادي الأهلي عبر تاريخه العديد من اللاعبين المغاربة، بعضهم تألق بشكل لافت، والبعض الآخر لم ينجح في ترك بصمة واضحة.

بتعاقد الأهلي مع بن شرقي، سيكون سادس لاعب مغربي يرتدي القميص الأحمر، وذلك بعدما أثبتوا كفائتهم على التأقلم بالدوري المصري.

ويقدم "مصراوي" قائمة بأبرز اللاعبين المغاربة الذين لعبوا للأهلي:

1- بدر بانون انضم للأهلي قادمًا من الرجاء المغربي من (2020 - 2022)

انجازاته مع الأهلي: دوري أبطال أفريقيا 2021 - كأس مصر 2020 - السوبر الإفريقي 2021- برونزية كأس العالم للأندية 2021.

2- وليد أزارو لعب بقميص النادي الأهلي قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي

من (2017 - 2020)

إنجازاته مع الأهلي: الدوري المصري 2017-18 (هداف الدوري برصيد 18 هدفًا).

كأس السوبر المصري 2018.

3. رضا سليم انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2023، لمدة أربع سنوات.

الإصابات عطلته كثيرًا مع المارد الأحمر، بعدما غاب 3 أشهر لتعرضه لإصابة كسر في الترقوة بالكتف.

4. يحي عطية الله، انضم لصفوف الأهلي في صيف 2024، ويقدم أداء جيد مع المارد الأحمر حتى الأن، بعدما ضمن ثقة المدرب السويسري مارسيل كولر.

5. أشرف داري، انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2024، قادماً من بريست الفرنسي.

لم يشارك كثيرًا مع النادي الأهلي بسبب تعرضه لأكثر من إصابة مع الفريق منذ انضمامه، مما عطل انطلاقته مع المارد الأحمر.

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