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مصدر يكشف موقف الأهلي من قيد علي معلول بقائمة الفريق

10:02 م الأربعاء 29 يناير 2025

علي معلول لاعب الأهلي

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الفريق يقترب من ضم علي معلول إلى قائمة الفريق خلال الموسم الحالي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، للاكتفاء بالصفقات التي ضمها الفريق حتى الأن وعدم إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "الأهلي يرغب في التعاقد مع لاعب فلسطيني أو لاعب تحت السن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لترك مكان لقيد علي معلول".

وكان الأهلي، قام برفع اسم النجم التونسي علي معلول من قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

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موقف الأهلي من قيد علي معلول النجم التونسي علي معلول ضم علي معلول إلى قائمة الفريق النادي الأهلي
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